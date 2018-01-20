"Ювентус" близок к продлению контракта с Барцальи

Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи продолжит выступать за туринский клуб, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, руководство "бьянконери" согласовало с 36-летним футболистом детали нового контракта, который будет рассчитан до лета 2019 года.

В этом сезоне Барцальи сыграл за "Ювентус" 22 матча и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: "Ювентус" отказал "Ньюкаслу" в трансфере Лиролы. | http://soccernews.ru