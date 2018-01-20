"Ювентус" близок к продлению контракта с Барцальи

Теги ювентусандреа барцальи

"Ювентус" близок к продлению контракта с Барцальи

Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи продолжит выступать за туринский клуб, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, руководство "бьянконери" согласовало с 36-летним футболистом детали нового контракта, который будет рассчитан до лета 2019 года.

В этом сезоне Барцальи сыграл за "Ювентус" 22 матча и сделал 1 результативную передачу.

Не пропустите: "Ювентус" отказал "Ньюкаслу" в трансфере Лиролы. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

ФИФА получила взятку в размере 100 миллионов долларов за обеспечение победы Катара на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022

ФИФА получила взятку в размере 100 миллионов долларов за обеспечение победы Катара на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 20 51
2 Ювентус 20 50
3 Интер Милан 20 42
4 Лацио 19 40
5 Рома 19 39
6 Сампдория 19 30
7 Аталанта 20 30
8 Удинезе 19 28
9 Фиорентина 20 28
10 Торино 20 28
11 Милан 20 28
12 Болонья 20 24
13 Кьево 20 22
14 Дженоа 20 21
15 Сассуоло 20 21
16 Кальяри 20 20
17 СПАЛ 20 15
18 Кротоне 20 15
19 Хеллас Верона 20 13
20 Беневенто 20 7
Полная таблица

топ-5 тегов