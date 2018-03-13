"Ювентус" близок к продлению контракта с двумя игроками

Туринский "Ювентус" близок к продлению контракта с двумя своими игроками, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, клуб согласовал детали новых соглашений с защитниками Джорджио Кьеллини и Андреа Барцальи.

В ближайшее время о сделках будет объявлено официально. Стоит отметить, что действующие контракты обоих центрбеков истекают летом 2018 года.

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