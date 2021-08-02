"Ювентус" близок к продлению контракта с Кьеллини

1 Теги джорджио кьеллиниювентуситалия

"Ювентус" близок к продлению контракта с КьеллиниФото: инстаграм Кьеллини/Автор неизвестен

Новоиспеченный чемпион Европы в составе сборной Италии Джорджио Кьеллини намерен продлить контракт с "Ювентусом", сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянец подпишет с "бьянконери" контракт сроком на два года.

Отмечается, что футболист 36-летний футболист планирует поехать со своей сборной на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, и впервые состоится не летом, а в ноябре-декабре.

Также не пропустите: "Реал" надеется, что ПСЖ пересмотри свою позицию по Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

ИЗВРАЩЕНЕЦ
ИЗВРАЩЕНЕЦ

Кьелини молодец, и в сборной и в Ювентусе, в отличии от меня старого гея, умеющего только пенальти бить )))))))))))))))))))))))

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" узнал потенциального соперника по раунду плей-офф Лиги Чемпионов. Все результаты жеребьевки

"Спартак" узнал потенциального соперника по раунду плей-офф Лиги Чемпионов. Все результаты жеребьевки

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов