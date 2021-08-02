"Ювентус" близок к продлению контракта с Кьеллини

Фото: инстаграм Кьеллини/Автор неизвестен

Новоиспеченный чемпион Европы в составе сборной Италии Джорджио Кьеллини намерен продлить контракт с "Ювентусом", сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянец подпишет с "бьянконери" контракт сроком на два года.

Отмечается, что футболист 36-летний футболист планирует поехать со своей сборной на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре, и впервые состоится не летом, а в ноябре-декабре.

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