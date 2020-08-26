"Ювентус" близок к трансферу американского хавбека

Американский полузащитник "Шальке" Уэстон Маккенни в ближайшее время может перейти в "Ювентус", сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб близок к аренде футболиста на год за 3,5 миллиона евро. Летом 2021 года "Ювентус" получит право приоритетного права игрока за 18 миллионов евро.

Маккенни выступает за "Шальке" с 2017 года. Всего хавбек провел за немецкий клуб 91 матч во всех турнирах, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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