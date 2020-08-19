"Ювентус" близок к трансферу форварда сборной Мексики

"Ювентус" в ближайшее время может купить мексиканского нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, спортивный директор итальянского клуба Фабио Паратичи вылетел в Лондон, чтобы провести переговоры с представителями "волков" и агентом форварда. В сделку может быть включен один из игроков "Ювентуса". Итальянцы предлагают на выбор - защитника Алекса Сандро, полузащитника Аарона Рэмси или форварда Дугласа Косту.

В минувшем сезоне 29-летний Хименес провел 55 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач.

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