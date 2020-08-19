"Ювентус" близок к трансферу форварда сборной Мексики

Теги ювентусвулверхэмптонрауль хименестрансферы

"Ювентус" близок к трансферу форварда сборной Мексики

"Ювентус" в ближайшее время может купить мексиканского нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, спортивный директор итальянского клуба Фабио Паратичи вылетел в Лондон, чтобы провести переговоры с представителями "волков" и агентом форварда. В сделку может быть включен один из игроков "Ювентуса". Итальянцы предлагают на выбор - защитника Алекса Сандро, полузащитника Аарона Рэмси или форварда Дугласа Косту. 

В минувшем сезоне 29-летний Хименес провел 55 матчей во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 10 результативных передач. 

Не пропустите: Хавбек "Ювентуса" Артур попал в аварию. Футболист был в нетрезвом виде. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ

"Спартак" и "Уфа" не выявили победителя в матче РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов