"Ювентус" близок к трансферу игрока "Манчестер Юнайтед"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан вторую половину сезона проведет в "Ювентусе".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "старая синьора" арендует 29-летнего итальянца до конца сезона в возможностью выкупа за 15 миллионов евро. Официально о сделке будет объявлено в течении следующей недели.

Дармиан перебрался в "МЮ" в 2015 году. В нынешнем сезоне он принял участие всего в шести матчах.

Отметим, что Дармиан имеет опыт выступлений в Серии А. Ранее он играл за "Милан", "Палермо" и "Торино".

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