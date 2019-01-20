"Ювентус" близок к трансферу игрока "Манчестер Юнайтед"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан вторую половину сезона проведет в "Ювентусе".
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "старая синьора" арендует 29-летнего итальянца до конца сезона в возможностью выкупа за 15 миллионов евро. Официально о сделке будет объявлено в течении следующей недели.
Дармиан перебрался в "МЮ" в 2015 году. В нынешнем сезоне он принял участие всего в шести матчах.
Отметим, что Дармиан имеет опыт выступлений в Серии А. Ранее он играл за "Милан", "Палермо" и "Торино".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|19
|53
|2
|Наполи
|19
|44
|3
|Интер Милан
|20
|40
|4
|Рома
|20
|33
|5
|Лацио
|19
|32
|6
|Милан
|19
|31
|7
|Аталанта
|20
|31
|8
|Сампдория
|20
|30
|9
|Парма
|20
|28
|10
|Фиорентина
|20
|27
|11
|Торино
|20
|27
|12
|Сассуоло
|20
|26
|13
|Кальяри
|19
|20
|14
|Дженоа
|19
|20
|15
|Удинезе
|20
|18
|16
|СПАЛ
|20
|18
|17
|Эмполи
|19
|16
|18
|Болонья
|20
|14
|19
|Фрозиноне
|20
|10
|20
|Кьево
|19
|8