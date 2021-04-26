"Ювентус" близок к трансферу Кварацхелии за солидную сумму

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"Ювентус" близок к трансферу Кварацхелии за солидную суммуФото: Твиттер @sportsru 
Хавбек "Рубина" и сборной Грузии Хвича Кварацхелия может в ближайшее трансферное окно перейти в "Ювентус", сообщает Sempre Milan со ссылкой на Il Messaggero.

Сообщается, что "старая синьора" в борьбе за 20-летнего грузинского футболиста опережает "Баварию" и "Милан".

Спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи готов заплатить за игрока примерно 20 миллионов евро. Согласно договоренности, переход состоится, если по итогам сезона 2020/2021 "Ювентус" попадет в число четырех лучших команд Серии А и завоюет место в Лиги Чемпионов.

В текущем чемпионате России Кварацхелия выходил на поле в 23 матчах в составе "Рубина". На его счету 4 гола и 5 результативных передач.

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