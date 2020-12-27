"Ювентус" близок к трансферу Льоренте

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"Ювентус" близок к трансферу Льоренте

Испанский нападающий неаполитанского "Наполи" Фернандо Льоренте может перейти в "Ювентус" в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, туринский клуб является главным претендентом на испанца, хотя ранее сообщалось, что форвард перейдет в "Сампдорию" на правах аренды.

35-летний Льоренте ранее уже играл за "Ювентус" с 2013 по 2015 год. В нынешнем сезоне он провел всего один матч.

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