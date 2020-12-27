"Ювентус" близок к трансферу Льоренте
Испанский нападающий неаполитанского "Наполи" Фернандо Льоренте может перейти в "Ювентус" в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям издания, туринский клуб является главным претендентом на испанца, хотя ранее сообщалось, что форвард перейдет в "Сампдорию" на правах аренды.
35-летний Льоренте ранее уже играл за "Ювентус" с 2013 по 2015 год. В нынешнем сезоне он провел всего один матч.
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|6
|Наполи
|26
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|8
|Хеллас Верона
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|Парма
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|10
|Болонья
|26
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|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
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|Торино
|26
|28
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|Сампдория
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|Дженоа
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|Лечче
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|СПАЛ
|26
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