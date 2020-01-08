"Ювентус" близок к трансферу воспитанника "Манчестер Юнайтед"



Голландский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Таит Чонг может перейти в туринский "Ювентус", сообщает Il Bianconero.

По сведениям издания, итальянский клуб близок к договоренности с игроком по личному контракту. Зарплата Чонга в "Ювентусе" может составить 1,8 миллиона евро в год. Контракт хавбека с манкунианцами истекает ближайшим летом, поэтому он может покинуть клуб практически бесплатно.

20-летний Чонг является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Всего он провел за английский клуб 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Сыграл шесть матчей за молодежную сборную Нидерландов.

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