"Ювентус" близок к трансферу воспитанника "Манчестер Юнайтед"

4 Теги манчестер юнайтедювентустрансферытаит чонг

"Ювентус" близок к трансферу воспитанника "Манчестер Юнайтед"
Голландский полузащитник "Манчестер Юнайтед" Таит Чонг может перейти в туринский "Ювентус", сообщает Il Bianconero.

По сведениям издания, итальянский клуб близок к договоренности с игроком по личному контракту. Зарплата Чонга в "Ювентусе" может составить 1,8 миллиона евро в год. Контракт хавбека с манкунианцами истекает ближайшим летом, поэтому он может покинуть клуб практически бесплатно.

20-летний Чонг является воспитанником "Манчестер Юнайтед". Всего он провел за английский клуб 11 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Сыграл шесть матчей за молодежную сборную Нидерландов.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Помнится, другого воспитанника МЮ с дурацкой прической Ювентус удачно загнал.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

На тот момент у Погба была неплохая прическа,в принципе.

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jugulator
Пьянь

https://d.radikal.ru/d02/2001/50/a3865a8d07d8.jpg

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Зато как играл!

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