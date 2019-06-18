"Ювентус" больше не является традиционным итальянским клубом! И Маурицио Сарри - это лучшее решение на пост тренера

На днях туринский "Ювентус" огласил имя своего нового главного тренера. Им, как и ожидалось, стал итальянский наставник Маурицио Сарри, который два года назад работал в "Наполи", а еще раньше постигал основы тренерского дела в клубах низших дивизионов. Последним клубом Сарри является "Челси". Работа итальянца в стане "аристократов" оценивается весьма неоднозначно. С одной стороны, Сарри принес "Челси" очередной трофей (да и сам выиграл свой первый титул в карьере) и вернул клуб в Лигу Чемпионов. С другой стороны, "Челси" регулярно спотыкался по ходу сезона, достаточно лишь вспомнить 0:6 от "Манчестер Сити". Да и в целом игра "Челси" не напоминала что-то сверхатакующее, развеселое и зрелищное (как это было в "Наполи"). Скорее наоборот! Сарри показал, что он может играть не только в свой "Саррибол", а еще и выбирать более приземленные и прагматичные тактики и схемы, если того потребует ситуация. Но в "Ювентус" он пришел далеко на за этим! И мы попробуем объяснить почему.

Ни для кого не является секретом, что в последнее время "Ювентус" переживает некое перерождение и постоянно движется в сферу крупного бизнес проекта. Андреа Аньелли, который начал руководить командой в начале 10-ых, стал постепенно перестраивать вертикаль клуба, формируя такой уровень менеджмента, который будет приносить результаты и развивать "Юве". Уже сейчас, согласно некоторым европейским источникам, "зебры" вошли в число наиболее прибыльных клубов мира. Множественные изменения коснулись не только внутренностей, но и многих элементов, которые видны простому обывателю. В первую очередь, еще в начале текущего десятилетия клуб переехал на современную арену. А чуть позже был изменен логотип. Далеко не все восприняли этот шаг, но с точки зрения маркетинга ход однозначно удался: он стал более современным, более простым и более запоминающимся. Формально, лого стало символом модернизации клуба!

До прихода Сарри газеты буквально пестрили информацией о том, что в "Ювентус" придет Гвардиола. Порой сообщали даже о том, что Аньелли уже договорился с испанцем о долгосрочном контракте. Идея подобного хода не вполне прослеживалась, в первую очередь со стороны самого Гвардиолы, ведь зачем ему менять весьма успешный проект на клуб, перед которым всегда открыты двери к чемпионству в национальном первенстве, и почти всегда закрыты ворота замка, в котором храниться трофей Лиги Чемпионов. При этом "старая синьора" всегда стоит в числе тех, кто первым готовый бомбардировать эту крепость, но силенок не всегда хватает. Однако, идея все же была. И она заключалась в том, что вслед за стадионом и логотипом (ну и формой заодно, полосок на ней уже нет!) нужно поменять еще и привычный рисунок игры. Иными словами, вживить в "Ювентус" новое ДНК, в котором не будет стереотипных представлений о итальянском футболе, строящемся лишь на обороне. Очевидно, что Аньелли хочет привести клуб в эру атакующего и яркого футбола, за которым хочется смотреть. В таких условиях лозунг "победа – превыше всего не совсем уместен. На первый план выходит восприятие клуба в глазах людей.

Важной особенностью всей этой истории является то, что невозможно получить максимальную прибыль от клуба, если он зарекомендует себя исключительно на европейском рынке. Нужно двигаться дальше и осваивать азиатские просторы, где сосредоточена третья часть (если не больше) всего населения планеты. Очевидно, что на рынке, где уже плотно засели такие гранды, как, например, "Реал" или "Барселона", нельзя просто взять и выхватить лидерство. Команда должна обладать отличительной чертой, чтобы быть интересной потребителям на этом рынке. Вот почему, кстати, "Ливерпуль" или "Манчестер Сити" будут продаваться лучше, чем любая итальянская команда – Гвардиола и Клопп строят футбол, который находится в тренде. Все впечатлены примерами Исландии, которая смогла пошуметь на Евро и выйти на Чемпионат Мира благодаря оборонительному стилю, но вряд ли все это может превзойти эффект от яркого атакующего футбола, который проповедуется на регулярной основе. Здесь мы и подходим к Сарри! Возможно, это самый лучший вариант (по мнению многих – после Гвардиолы) для "Юве", если те хотят больше атаки.

Игровая философия итальянца упирается в исключительно атакующий стиль. Безусловно, опыт "Челси" показал, что и этот итальянец может превращаться в Моуринью, но в расположении "зебр" такой расклад кажется маловероятным, поскольку у Сарри будет два неоспоримых преимущества: (а) трансферы; (б) возможность доминировать на домашней арене. Именно трансферы на данном этапе кажутся абсолютно решающим фактором, поскольку даже здесь "Юве" совершил прорыв в сторону атаки. Не так давно президент клуба решил отказаться от услуг Беппе Маротты – человека, который чуть ли не лучше всех в мире может комплектовать состав под большие задачи. На его кресло сел Фабио Паратичи. Отличие между двумя личностями заключается в том, что они имеют разный взгляд на футбол, и Паратичи взял именно тем, что он направлен в сторону атакующего построения игры. Как говорят, именно его усилия стоят за покупками Роналду, Канселу, а также Рэмзи, который прибудет в Турин уже этим летом. Кроме того, теперь мы можем утверждать, что Аллегри ушел из "Юве" именно с его подачи, ведь этот тренер совершенно не подходил под те стилевые задачи, под которые закупались новые футболисты.

Важно также отметить, что новая эра "Ювентуса" началась далеко не с Сарри, а еще с Роналду, роль которого совершенно понятна сейчас. Помимо игровых характеристик он должен был добавить клубу известности в выгодных для ведения бизнеса регионах. Теперь, когда игра будет идти в сторону атакующего стиля, эффект узнаваемости должен только умножаться. Посмотрим, каким образом команда будет меняться дальше!

Игорь Малиенко | soccernews.ru