"Ювентус" будет готов отпустить Пьянича в "Барселону" при одном условии

Туринский "Ювентус" будет готов отпустить своего ключевого полузащитника Миралема Пьянича в каталонскую "Барселону" при одном условии.

Так, по сведениям испанской прессы, "старая синьора" не будет противиться переезду боснийца на "Камп Ноу", если ей удастся достигнуть договоренности по трансферу хавбека римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.

Напомним, "Ювентус" нацелился на ведущего защитника "Баварии". | soccernews.ru