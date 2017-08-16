​​​​​​​"Ювентус" будет платить Матюиди 4 миллиона за сезон

"Ювентус" практически завершил переговоры с полузащитником ПСЖ Блэзом Матюиди.

Чемпионы Италии подпишут с 30-летним французом трехлетний контракт, по которому за сезон игрок будет получать около 4 миллионов евро.

Сумма трансфера составит 25 миллионов евро.

Французский хавбек выступает за ПСЖ с 2011 года.

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