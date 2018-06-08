"Ювентус" будет просматривать на ЧМ-2018 игрока сборной России

Скауты туринского "Ювентуса" будут просматривать в матчах Чемпионата Мира 2018 года игрока сборной России.

Как сообщает Corriere Dello Sport, речь идёт о полузащитнике ЦСКА Александре Головине, который входит в сферу интересов "бьянконери".

Напомним, что на 22-летнего хавбека также претендуют "Монако" и клубы АПЛ.

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