"Ювентус" будет заявлять Кьеллини на матчи Серии А



Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини будет заявлен на матчи Серии А несмотря на то, что он проходит восстановление после травмы. Об этом сообщает Tuttosport.

По данным источника, во всех встречах футболист будет на скамейке в роли "неиграющего капитана", в том числе и выездных.



Напомним, у игрока разрыв крестообразных связок колена, он сможет вернуться на поле лишь в следующем году.

Кьеллини выступает в "Ювентусе" с лета 2005 года. Его трансфер стоил туринскому клубу 77 миллионов евро. В 3-м туре Серии А "Ювентус" встретится с "Удинезе".

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