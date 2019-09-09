"Ювентус" будет заявлять Кьеллини на матчи Серии А
Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини будет заявлен на матчи Серии А несмотря на то, что он проходит восстановление после травмы. Об этом сообщает Tuttosport.
По данным источника, во всех встречах футболист будет на скамейке в роли "неиграющего капитана", в том числе и выездных.
Напомним, у игрока разрыв крестообразных связок колена, он сможет вернуться на поле лишь в следующем году.
Кьеллини выступает в "Ювентусе" с лета 2005 года. Его трансфер стоил туринскому клубу 77 миллионов евро. В 3-м туре Серии А "Ювентус" встретится с "Удинезе".
А еще: "Реал" и "Ювентус" намерены зимой заключить контракт с Эриксеном| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Более 1000 детей прошли просмотр в академию "Локомотива"
-
Дмитрий Черышев сказал, что хотел бы видеть сына в матче Россия - Казахстан
-
Стало известно, сколько ван Дейк будет получать в "Ливерпуле" по условиям нового контракта
-
2
Видич рассказал, кому Месси обязан своим прогрессом
-
Клопп ярко высказался о Коутиньо
-
"Ювентус" будет заявлять Кьеллини на матчи Серии А
-
Слуцкий пошутил над своим образом из "Игры престолов"
-
Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 заявил, что на турнире будет продаваться пиво
-
Санчес не хочет возвращаться в "Манчестер Юнайтед"
-
"Атлетико" запускает собственную криптовалюту
-
Сорокин рассказал, как идут продажи билетов на Евро-2020
-
"Монако" заработал 1,029 миллиарда евро на продажах игроков в период с 2010 по 2019 год
-
"Реал" и "Ювентус" намерены зимой заключить контракт с Эриксеном
-
Сборная России сыграет в красной форме в матче с Казахстаном
-
Нисимура помог ЦСКА разгромить "Арарат"
-
Мартинес ярко высказался о Лукаку
-
Марадона рассказал, как учил Месси бить штрафные
-
1
Стало известно, какой клуб тратит больше всего на трансферы
-
Дзюба обратился к болельщикам перед отборочным матчем с Казахстаном
-
5
Сарри ждет от Роналду 40 забитых голов за сезон
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Болонья
|2
|4
|2
|Интер Милан
|1
|3
|3
|Лацио
|1
|3
|4
|Наполи
|1
|3
|5
|Аталанта
|1
|3
|6
|Торино
|1
|3
|7
|Ювентус
|1
|3
|8
|Удинезе
|1
|3
|9
|Брешия
|2
|3
|10
|Милан
|2
|3
|11
|Дженоа
|1
|1
|12
|Рома
|1
|1
|13
|Хеллас Верона
|1
|1
|14
|Фиорентина
|1
|0
|15
|Сассуоло
|1
|0
|16
|Кальяри
|1
|0
|17
|Парма
|1
|0
|18
|Сампдория
|1
|0
|19
|Лечче
|1
|0
|20
|СПАЛ
|2
|0