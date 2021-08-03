"Ювентус" был близок к подписанию Погба до пандемии

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"Ювентус" был близок к подписанию Погба до пандемииФото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поль Погба до начала пандемии коронавируса был близок к тому, чтобы перейти в "Ювентус", сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, "МЮ" был готов к его уходу, а "Юве" был согласен заплатить большие деньги за этот переход и дать Погба контракт с одной из самых высоких зарплат в Серии А.

Отмечается, что ситуацию изменила всемирная пандемия коронавируса, из-за которой у многих клубов начались финансовые проблемы.

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