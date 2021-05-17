"Ювентус" дал согласие на переход Дугласа Косты в Бразилию

Фото: инстаграм Косты/Автор неизвестен

Как сообщает журналист-инсайдер Никола Скира, "Ювентус" дал свое одобрение на переход Дугласа Косты в родной для него "Гремио".

Бразилец подпишет контракт с бразильским клубом до декабря 2023-го года. Официальное объявление ожидается в течение 48-72 часов.

Напомним, что Дуглас Коста начинал свою карьеру в "Гремио", откуда перешел в "Шахтер".

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