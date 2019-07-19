"Ювентус" держит 9-й номер для Икарди

Новички "Ювентуса" получили свои игровые номера.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Джанлуиджи Буффон будет играть под 77-м номером, Маттейс де Лигт - под 4-м, Аарон Рэмзи - под 8-м, Адриан Рабьо - под 25-м, Мерих Демирал - под 28-м, а Гонсало Игуаин, вернувшийся из аренды, получил 21-й номер.

По сведениям источника, вакантный 9-й номер держат для Мауро Икарди. Ранее сообщалось, что клуб уже согласовал с аргентинцем контракт до 2024 года, по которому он будет получать 8 миллионов евро в год не считая бонусы.

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