"Ювентус" до конца сезона теряет Кьезу

Теги федерико кьезаювентуситалиятравмы

"Ювентус" до конца сезона теряет КьезуФото: инстаграм Кьезы/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" официально объявил о степени тяжести травмы нападающего сборной Италии Федерико Кьезы.

Итальянец повредил переднюю крестообразную связку. В ближайшие дни игроку потребуется операция.

Как сообщает Tuttosport, Кьеза больше не сыграет в этом сезоне ни за "Ювентус", ни за сборную Италии в стыковых матчах к чемпионату мира-2022.

В нынешнем сезоне футболист сыграл 14 матчей в Серии А, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

Также не пропустите: Официально: "Барселона" продлила контракт с Умтити. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

У "Реала" всего две потери перед матчем с "Барселоной"

У "Реала" всего две потери перед матчем с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов