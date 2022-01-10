"Ювентус" до конца сезона теряет Кьезу

Фото: инстаграм Кьезы/Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" официально объявил о степени тяжести травмы нападающего сборной Италии Федерико Кьезы.

Итальянец повредил переднюю крестообразную связку. В ближайшие дни игроку потребуется операция.

Как сообщает Tuttosport, Кьеза больше не сыграет в этом сезоне ни за "Ювентус", ни за сборную Италии в стыковых матчах к чемпионату мира-2022.

В нынешнем сезоне футболист сыграл 14 матчей в Серии А, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.

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