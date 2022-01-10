"Ювентус" до конца сезона теряет Кьезу
Фото: инстаграм Кьезы/Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" официально объявил о степени тяжести травмы нападающего сборной Италии Федерико Кьезы.
Итальянец повредил переднюю крестообразную связку. В ближайшие дни игроку потребуется операция.
Как сообщает Tuttosport, Кьеза больше не сыграет в этом сезоне ни за "Ювентус", ни за сборную Италии в стыковых матчах к чемпионату мира-2022.
В нынешнем сезоне футболист сыграл 14 матчей в Серии А, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17