"Ювентус" добивается отставки Пьерлуиджи Коллины

Туринский "Ювентус" добивается отставки главы судейского корпуса УЕФА Пьерлуиджи Коллины, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, руководство "бьянконери" ополчилось против легендарного арбитра после четвертьфинальных матчей Лиги Чемпионов с "Реалом", в которых, по мнению представителей итальянского клуба, рефери принимали спорные решения.

Ожидается, что в ближайшее время президент "Ювентуса" Андреа Аньелли встретится с руководителем УЕФА Александером Чефериным, чтобы обсудить этот вопрос.

Стоит отметить, что позицию "старой синьоры" поддерживают "Бавария", "Манчестер Сити", ПСЖ, "Рома", "Милан" и "Лацио".

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