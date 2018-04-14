"Ювентус" добивается отставки Пьерлуиджи Коллины

Теги ювентуспьерлуиджи коллинауефаалександер чеферин

"Ювентус" добивается отставки Пьерлуиджи Коллины

Туринский "Ювентус" добивается отставки главы судейского корпуса УЕФА Пьерлуиджи Коллины, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, руководство "бьянконери" ополчилось против легендарного арбитра после четвертьфинальных матчей Лиги Чемпионов с "Реалом", в которых, по мнению представителей итальянского клуба, рефери принимали спорные решения.

Ожидается, что в ближайшее время президент "Ювентуса" Андреа Аньелли встретится с руководителем УЕФА Александером Чефериным, чтобы обсудить этот вопрос.

Стоит отметить, что позицию "старой синьоры" поддерживают "Бавария", "Манчестер Сити", ПСЖ, "Рома", "Милан" и "Лацио".

Не пропустите: Коллина озвучил свой вердикт по пенальти в матче "Реал" - "Ювентус". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

"Манчестер Юнайтед" принимает "Вест Бромвич" на "Олд Траффорд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 31 81
2 Наполи 31 77
3 Лацио 31 60
4 Рома 31 60
5 Интер Милан 32 60
6 Милан 31 52
7 Фиорентина 31 50
8 Аталанта 32 49
9 Сампдория 31 48
10 Торино 32 46
11 Дженоа 32 38
12 Болонья 31 35
13 Удинезе 32 33
14 Кальяри 32 32
15 Кьево 32 30
16 Сассуоло 31 30
17 СПАЛ 31 27
18 Кротоне 32 27
19 Хеллас Верона 31 25
20 Беневенто 31 13
Полная таблица

топ-5 тегов