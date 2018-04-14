"Ювентус" добивается отставки Пьерлуиджи Коллины
Туринский "Ювентус" добивается отставки главы судейского корпуса УЕФА Пьерлуиджи Коллины, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, руководство "бьянконери" ополчилось против легендарного арбитра после четвертьфинальных матчей Лиги Чемпионов с "Реалом", в которых, по мнению представителей итальянского клуба, рефери принимали спорные решения.
Ожидается, что в ближайшее время президент "Ювентуса" Андреа Аньелли встретится с руководителем УЕФА Александером Чефериным, чтобы обсудить этот вопрос.
Стоит отметить, что позицию "старой синьоры" поддерживают "Бавария", "Манчестер Сити", ПСЖ, "Рома", "Милан" и "Лацио".
Не пропустите: Коллина озвучил свой вердикт по пенальти в матче "Реал" - "Ювентус". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|31
|81
|2
|Наполи
|31
|77
|3
|Лацио
|31
|60
|4
|Рома
|31
|60
|5
|Интер Милан
|32
|60
|6
|Милан
|31
|52
|7
|Фиорентина
|31
|50
|8
|Аталанта
|32
|49
|9
|Сампдория
|31
|48
|10
|Торино
|32
|46
|11
|Дженоа
|32
|38
|12
|Болонья
|31
|35
|13
|Удинезе
|32
|33
|14
|Кальяри
|32
|32
|15
|Кьево
|32
|30
|16
|Сассуоло
|31
|30
|17
|СПАЛ
|31
|27
|18
|Кротоне
|32
|27
|19
|Хеллас Верона
|31
|25
|20
|Беневенто
|31
|13