"Ювентус" добыл выездную победу над "Брешией"

В рамках 5-го тура итальянской Серии А "Ювентус" в гостевом матче переиграл "Брешию".

Таким образом, "старая синьора" с 13 очками возглавила турнирную таблицу, однако у "Интера", у которого 12 очков, есть игра в запасе.

"Брешия" - "Ювентус" 1:2

Голы: Доннарумма, 4 - 1:0, Чансельор (аг), 40 - 1:1, Пьянич, 63 - 1:2

"Брешия": Йоронен, Чансельор, Сабелли, Матею (Мартелла, 70), Чистана, Дессена, Тонали, Ромуло (Айе, 85), Бизоли, Доннарумма (Матри, 64), Балотелли.

"Ювентус": Щесны, Алекс Сандро, Данило (Куадрадо, 19), де Лигт, Бонуччи, Рабьо, Пьянич, Хедира, Рэмзи (Бернардески, 69), Игуаин, Дибала (Матюиди, 80).

Предупреждения: Хедира (7), Бонуччи (41), де Лигт (56), Чистана (79).

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