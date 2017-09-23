"Ювентус" добывает шестую победу подряд, разгромив "Торино"

"Ювентус" в рамках шестого тура Серии А встретился с "Торино" в Дерби делла Молле. Команда Аллегри выиграла все свои стартовые матчи, но и быки неплохо начали сезон, выиграв три игры и дважды сыграв вничью. "Торино" готовился дать бой своему именитому сопернику, но на деле все вышло иначе.

Уже в дебюте встречи Де Сильвестри едва не забил в собственные ворота, когда находясь под прессингом Дибалы отдавал пас назад вратарю, который вышел в поле. Мяч катился в ворота, но Сиригу в последний момент успел сыграть в подкате. Через минуту уже Куадрадо предпринял сольный проход, а затем с правого края пробивал по воротам, однако мяч пролетел выше цели.

"Торино" также старался не отставать, проводя свои атаки: Льяич после паса Ринкона пробил выше ворот, а Яго Фальке слишком долго возился с мячом в центре штрафной, в результате чего его выстрел успел накрыть Кьеллини. "Быки" старались отвечать на каждую атаку "Ювентуса", однако затем в течение семи минут остались в меньшинстве и пропустили гол. В обоих эпизодах отличился со знаком минус Базелли. Сначала он отдал неточный пас на Ринкона, Матюиди перехватил мяч, отдал пас на Дибалу, а тот точно пробил из-за штрафной. На этом беды Базелли не закончились, он грубо сбил Пьянича, заработав вторую желтую карточку за 15 минут и покинул поле. В меньшинстве "Торино" составить достойную конкуренцию было невероятно сложно, "Ювентус" завладел инициативой, создавал моменты, часть из которых материализовались в забитые мячи.

На 30 минуте Куадрадо замыкал головой навес с левого фланга, однако с "ленточки" мяч вынес Сильвейра. Тем не менее, "Ювентус" все же сумел забить второй гол еще до перерыва. Куадрадо принял мяч на правом краю штрафной, затем скинул его назад под удар Пьяничу, который в касание отправил игровой снаряд в левый нижний угол.

В начале второй половины игры активностью отметился Алекс Сандро. Бразилец сначала выстрелил рядом со штангой, но на этом не успокоился, уже через десять минут он откликнулся на навес Дибалы с углового, отправив мяч в правую "девятку". "Ювентус и не думал останавливаться, в середине тайма он за пять минут создал несколько отличных возможностей. Бенатия пробивал в упор, но Сиригу успел ногами отбить мяч, следом вратарь отразил игровой снаряд после удара Дибалы со штрафного. Следом последовал навес от углового флажка и уже Манджукич с Бернардески проверили на прочность вратаря "Торино". Сиригу не подкачал в обоих случаях. Сальваторе не давали поднять голову, не прошло и минуты, как он потащил мяч после удара Кьеллини.

Сиригу творил чудеса, уже в концовке он сумел справиться с ударом с трех метров от Косты, но все же перед самым финальным свистком капитулировал в четвертый раз. Игуаин принял мяч в штрафной "Торино", развернулся, но при этом далеко отпустил от себя мяч, на счастье "Ювентуса" игровой снаряд подхватил Дибала, отправивший "круглого" мимо Сиригу. Команда Аллегри легко обыгрывает "Торино", добывая шестую победу подряд в Серии А.

"Ювентус" – "Торино" 4:0

Голы: Дибала, 18 – 1:0; Пьянич, 42 – 2:0; Сандро, 58 – 3:0; Дибала, 90 – 4:0.

"Ювентус": Буффон, Лихштайнер, Бенатия, Кьеллини, Сандро, Пьянич, Матюиди (Бентанкур, 75), Куадрадо (Бернардески, 63), Дибала, Манджукич (Игуаин, 81), Коста.

"Торино": Сиригу, Ансальди, Нкулу, Де Сильвестри, Сильвейра, Ринкон (Густафсон, 78), Базелли, Яго Фальке (Аскуа, 31), Ляйич, Ньянг (Бойе, 72), Белотти.

Удаление: Базелли, 27

Вячеслав Горбачев

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