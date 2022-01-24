"Ювентус" договорился о контракте с Влаховичем
Фото: инстаграм Влаховича\Автор неизвестен
Туринский "Ювентус" близок к подписанию форварда сборной Сербии и "Фиорентины" Душана Влаховича, сообщает издание La Gazetta dello Sport.
По информации источника, "бьянконери" уже достигли договоренности с футболистом о его личном контракте и серб был бы совсем не против перейти в "Юве" уже в январе.
Туринцы готовы платить Влаховичу около семи миллионов евро за сезон.
Ранее сообщалось, что "Ювентус" может заплатить за него 35 миллионов, в то время как "Арсенал", который также заинтересован в сербе готов дать 70 миллионов, на Влахович не заинтересован в проекте "канониров".
В нынешней кампании форвард принял участие в 24 матчах в составе "Фиорентины", в которых забил 20 голов и сделал 4 ассиста.
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|26
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|Интер Милан
|26
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|Аталанта
|26
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|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17