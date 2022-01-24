"Ювентус" договорился о контракте с Влаховичем

Фото: инстаграм Влаховича\Автор неизвестен

Туринский "Ювентус" близок к подписанию форварда сборной Сербии и "Фиорентины" Душана Влаховича, сообщает издание La Gazetta dello Sport.

По информации источника, "бьянконери" уже достигли договоренности с футболистом о его личном контракте и серб был бы совсем не против перейти в "Юве" уже в январе.

Туринцы готовы платить Влаховичу около семи миллионов евро за сезон.

Ранее сообщалось, что "Ювентус" может заплатить за него 35 миллионов, в то время как "Арсенал", который также заинтересован в сербе готов дать 70 миллионов, на Влахович не заинтересован в проекте "канониров".

В нынешней кампании форвард принял участие в 24 матчах в составе "Фиорентины", в которых забил 20 голов и сделал 4 ассиста.

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