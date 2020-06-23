"Ювентус" договорился о переходе хавбека "Барселоны" Артура за 80 миллионов евро

Бразильский полузащитник "Барселоны" Артур Рамос близок к переходу в "Ювентус", сообщает Sky Sport Italia.

По сведениям издания, клубы согласовали трансфер футболиста за 80 миллионов евро. Для завершения сделки Артур должен договориться с "Ювентусом" об условиях личного контракта.

При этом в "Барселону", скорее всего, перейдет боснийский полузащитник "Ювентуса" Миралем Пьянич.

В нынешнем сезоне 23-летний Артур провел за "Барселону" 26 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

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