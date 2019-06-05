"Ювентус" договорился о продлении контракта с основным хавбеком

Теги ювентусродриго бентанкур

"Ювентус" договорился о продлении контракта с основным хавбеком

Полузащитник "Ювентуса" Родриго Бентанкур в ближайшее время продлит контракт с клубом, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, стороны заключат соглашение до лета 2024 года. Действующий договор истекает в 2022 году.

21-летний уругваец выступает за "старую синьору" с лета 2017 года.

В минувшем сезоне Бентанкур сыграл за "Ювентус" 40 матчей, забил 2 гола и сделал 3 ассиста.

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