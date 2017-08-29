"Ювентус" договорился о трансфере Хеведеса

Туринский "Ювентус" договорился о трансфере защитника "Шальке" Бенедикта Хеведеса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "бьянконери" арендуют 29-летнего немца на один сезон за 3,5 миллиона евро с правом последующего выкупа за 11,5 миллионов.

Ожидается, что в воскресенье Хеведес пройдёт медобследование в "Ювентусе".

Не пропустите: "Ювентус" сделал предложение по Строотману. | http://soccernews.ru