"Ювентус" договорился о трансфере Хеведеса

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"Ювентус" договорился о трансфере Хеведеса

Туринский "Ювентус" договорился о трансфере защитника "Шальке" Бенедикта Хеведеса, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, "бьянконери" арендуют 29-летнего немца на один сезон за 3,5 миллиона евро с правом последующего выкупа за 11,5 миллионов.

Ожидается, что в воскресенье Хеведес пройдёт медобследование в "Ювентусе".

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