"Ювентус" договорился по трансферу бразильского таланта

Фото: инстаграм Кайо Жорже/Автор неизвестен

Нападающий "Сантоса" Кайо Жорже перейдет в туринский "Ювентус", сообщается на официальном сайте бразильского клуба.

Футболист обойдется "Ювентусу" в три миллиона евро. Эта сумма может вырасти еще на один миллион за счет бонусов. Туринцы заплатят за игрока 1,5 миллиона сейчас, а еще 1,5 млн - через год.

19-летний Жорже выступал за "Сантос" с 2018 года. Всего он провел за клуб 80 матчей, забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.

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