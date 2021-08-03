"Ювентус" договорился по трансферу бразильского таланта
Фото: инстаграм Кайо Жорже/Автор неизвестен
Нападающий "Сантоса" Кайо Жорже перейдет в туринский "Ювентус", сообщается на официальном сайте бразильского клуба.
Футболист обойдется "Ювентусу" в три миллиона евро. Эта сумма может вырасти еще на один миллион за счет бонусов. Туринцы заплатят за игрока 1,5 миллиона сейчас, а еще 1,5 млн - через год.
19-летний Жорже выступал за "Сантос" с 2018 года. Всего он провел за клуб 80 матчей, забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.
Не пропустите: Агент Пьянича готовится к переговорам с "Ювентусом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 августа
-
Крыховяк ярко отреагировал на переход в "Краснодар"
-
"Ювентус" согласился отпустить Демирала в "Аталанту"
-
"Ювентус" договорился по трансферу бразильского таланта
-
Мбаппе не покинет ПСЖ летом
-
Мостовой ярко высказался об уходе Карпина из "Ростова"
-
"Монако" Головина усилился бразильским полузащитником
-
Шомуродов стал игроком "Ромы"
-
"Ростов" определил список претендентов на пост главного тренера после ухода Карпина
-
Жена Карпина высказалась об уходе Валерия из "Ростова"
-
Де Йонг оценил шансы "Барселоны" в следующем сезоне
-
Уткин кратко прокомментировал уход Карпина из "Ростова"
-
"Ювентус" продлил контракт с Кьеллини
-
Семин отреагировал на уход Карпина из "Ростова"
-
Крупные победы "Шахтера", "Динамо" и "Зари": результаты 2-го тура УПЛ
-
Победы "Спартака" и "Зенита", неудача ЦСКА: результаты 2-го тура РПЛ
-
"Сочи" в гостях победил "Ахмат"
-
Во время матча РПЛ на поле появилась змея (фото)
-
"Локомотив" хотел вернуть Мухина. Футболист ответил
-
"Краснодар" ярко представил Крыховяка (видео)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17