"Ювентус" договорился с Икарди об условиях личного контракта

Форвард миланского "Интера" Мауро Икарди, скорее всего, продолжит карьеру в "Ювентусе", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, футболист уже согласовал с туринским клубом детали личного контракта. Договор будет рассчитан на 5 лет, а зарплата аргентинца составит 8 миллионов евро в год.

"Интер" готов расстаться со своим ведущим нападающим, но хотел бы продать его за границу. Проблема заключается в том, что жена игрока Ванда Нара не намерена уезжать из Италии.

В текущем сезоне 26-летний Икарди сыграл за "Интер" 35 матчей, забил 16 голов и сделал 5 ассистов. Его стоимость оценивается в 90 миллионов евро.

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