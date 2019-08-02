"Ювентус" договорился с Лукаку по условиям личного контракта

Теги ромелу лукакупауло дибалаювентусманчестер юнайтед

"Ювентус" договорился с Лукаку по условиям личного контракта

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку близок к переходу в "Ювентус".

Как сообщает Goal.com, клуб договорился с 26-летним бельгийцем об условиях личного соглашения. Ожидается, что "старая синьора" будет платить футболисту 9 миллионов евро за сезон.

Отметим, что по условиям сделки в "Манчестер Юнайтед" должен будет перебраться Пауло Дибала. Однако аргентинец пока не согласовал с "МЮ" все детали. Дибала хочет зарабатывать в АПЛ не менее 10 миллионов евро за сезон.

Читайте также: Дибала может сорвать сделку между "Ювентусом" и "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 1 августа

Главные новости дня: 1 августа

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
Полная таблица

топ-5 тегов