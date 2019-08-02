"Ювентус" договорился с Лукаку по условиям личного контракта

Форвард "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку близок к переходу в "Ювентус".

Как сообщает Goal.com, клуб договорился с 26-летним бельгийцем об условиях личного соглашения. Ожидается, что "старая синьора" будет платить футболисту 9 миллионов евро за сезон.

Отметим, что по условиям сделки в "Манчестер Юнайтед" должен будет перебраться Пауло Дибала. Однако аргентинец пока не согласовал с "МЮ" все детали. Дибала хочет зарабатывать в АПЛ не менее 10 миллионов евро за сезон.

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