"Ювентус" договорился с Милинковичем-Савичем

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"Ювентус" договорился с Милинковичем-Савичем

Сербский полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может перейти в "Ювентус", сообщает сайт журналиста Джанлука Ди Марцио.

По сведениям источника, туринский клуб согласовал с футболистом условия личного контракта. Впрочем, "Ювентусу" еще нужно договориться с "Лацио" по сумме трансфера. Прошлым летом клуб оценивал хавбека в 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 41 матч во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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