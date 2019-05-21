"Ювентус" договорился с Милинковичем-Савичем
Сербский полузащитник "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может перейти в "Ювентус", сообщает сайт журналиста Джанлука Ди Марцио.
По сведениям источника, туринский клуб согласовал с футболистом условия личного контракта. Впрочем, "Ювентусу" еще нужно договориться с "Лацио" по сумме трансфера. Прошлым летом клуб оценивал хавбека в 150 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 24-летний Милинкович-Савич провел за "Лацио" 41 матч во всех турнирах, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|37
|90
|2
|Наполи
|37
|79
|3
|Аталанта
|37
|66
|4
|Интер Милан
|37
|66
|5
|Милан
|37
|65
|6
|Рома
|37
|63
|7
|Торино
|37
|60
|8
|Лацио
|37
|59
|9
|Сампдория
|37
|50
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Болонья
|37
|41
|13
|Кальяри
|37
|41
|14
|Парма
|37
|41
|15
|Фиорентина
|37
|40
|16
|Удинезе
|37
|40
|17
|Эмполи
|37
|38
|18
|Дженоа
|37
|37
|19
|Фрозиноне
|37
|24
|20
|Кьево
|37
|16