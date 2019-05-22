"Ювентус" договорился с Почеттино

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"Ювентус" договорился с Почеттино

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино в следующем сезоне может оказаться в "Ювентусе".

По сведениям Gazzetta dello Sport, руководство "старой синьоры" согласовало с аргентинцем четырехлетнее соглашение. Напомним, что Массимилиано Аллегри покинет пост тренера "Ювентуса" по окончании сезона.

В этом сезоне "Тоттенхэм" под руководством Почеттино финишировал на четвертом месте в АПЛ и сыграет против "Ливерпуля" в финале Лиги Чемпионов.

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