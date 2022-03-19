"Ювентус" договорился с защитником "Челси"

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"Ювентус" договорился с защитником "Челси"

Фото инстаграм Антонио Рюдигера

Центральный защитник лондонского "Челси" Антонио Рюдигер близок к возвращению в Серию А.

По информации La Gazzetta dello Sport, экс-игрок "Ромы" согласовал условия контракта с "Ювентусом".

Ожидается, что летом немец присоединится к "старой синьоре" на правах свободного агента и заключит договор на четыре года.

В текущем сезоне Рюдигер сыграл за "Челси" 41 матч, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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