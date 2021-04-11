"Ювентус" дома обыграл "Дженоа"
Фото: Твиттер @juventusfc
В Турине подошел матч в рамках 30 тура итальянской Серии А. "Ювентус" принимал "Дженоа" и добился уверенной победы со счетом 3:1. Еще к середине первой половины встречи хозяева добились преимущества в два мяча. В самом начале второго тайма гости сократили расстояние и, казалось, возродили интригу, но Маккенни на 70 минуте установил окончательный счет.
Победа позволила подопечным Пирло набрать 62 очка и закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице. "Дженоа" осталась на 13 месте, имея в активе 32 балла.
"Ювентус" - "Дженоа" 3:1 (2:0)
Голы: Кулусевски, 4 - 1:0, Мората, 22 - 2:0, Скамакка, 49 - 2:1, Маккенни, 70 - 3:1
"Ювентус": Щенсны, де Лигт, Данило, Кьеллини, Кулусевски (Маккенни, 68), Куадрадо (Алекс Сандро, 46), Рабьо (Рэмзи, 84), Бентанкур, Кьеза (Артур, 75), Роналду, Мората (Дибала, 68).
"Дженоа": Перин, Бираски (Гильоне, 46), Кришито, Масьелло, Дзаппакоста, Бехрами (Пьяца, 46), Радованович, Ровелла (Зайц, 63), Бадель, Скамакка (Мелегони, 70), Пандев (Шомуродов, 63).
Читать также: "Интер" минимально переиграл "Кальяри" | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Вест Хэм" едва не упустил победу над "Лестером", ведя в 3 гола
-
Футболисты, участвующие в Евро-2020, должны будут провакцинироваться от коронавируса
-
"Краснодар" в дебютном матче Гончаренко проиграл тульскому "Арсеналу"
-
"Интер" минимально переиграл "Кальяри"
-
Лукас Васкес больше не поможет "Реалу" в этом сезоне
Лента новостей
-
Дубль Азмуна принес "Зениту" волевую победу над "Сочи"
-
"Наполи" в гостях переиграл "Сампдорию"
-
"Вест Хэм" едва не упустил победу над "Лестером", ведя в 3 гола
-
1
"Ювентус" дома обыграл "Дженоа"
-
1
Деспотович обратился к Павлюченко после слов про "чемодан-вокзал"
-
Гончаренко прокомментировал результат своего первого матча в "Краснодаре"
-
Стал известен характер травмы, которую получил Глушаков
-
"Вильярреал" уступил "Осасуне" в матче Ла Лиги
-
ПСЖ нашел трех кандидатов на замену Мбаппе
-
Футболисты, участвующие в Евро-2020, должны будут провакцинироваться от коронавируса
-
Ловрен пропустит матч с "Сочи"
-
"Ренн" одержал победу над "Нантом" в матче Лиги 1
-
"Ньюкасл" добыл выездную победу над "Бернли"
-
"Краснодар" в дебютном матче Гончаренко проиграл тульскому "Арсеналу"
-
"Зенит" будет сотрудничать с иранским "Сепаханом"
-
"Интер" минимально переиграл "Кальяри"
-
Лукас Васкес больше не поможет "Реалу" в этом сезоне
-
"Арсенал" намерен переманить Лингарда
-
Лапорта прокомментировал поражение от "Реала"
-
Шеф-повар ЦСКА рассказал об изменениях в рационе после прихода Олича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17