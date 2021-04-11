"Ювентус" дома обыграл "Дженоа"

Фото: Твиттер @juventusfc

В Турине подошел матч в рамках 30 тура итальянской Серии А. "Ювентус" принимал "Дженоа" и добился уверенной победы со счетом 3:1. Еще к середине первой половины встречи хозяева добились преимущества в два мяча. В самом начале второго тайма гости сократили расстояние и, казалось, возродили интригу, но Маккенни на 70 минуте установил окончательный счет.

Победа позволила подопечным Пирло набрать 62 очка и закрепиться на третьей строчке в турнирной таблице. "Дженоа" осталась на 13 месте, имея в активе 32 балла.

"Ювентус" - "Дженоа" 3:1 (2:0)

Голы: Кулусевски, 4 - 1:0, Мората, 22 - 2:0, Скамакка, 49 - 2:1, Маккенни, 70 - 3:1

"Ювентус": Щенсны, де Лигт, Данило, Кьеллини, Кулусевски (Маккенни, 68), Куадрадо (Алекс Сандро, 46), Рабьо (Рэмзи, 84), Бентанкур, Кьеза (Артур, 75), Роналду, Мората (Дибала, 68).

"Дженоа": Перин, Бираски (Гильоне, 46), Кришито, Масьелло, Дзаппакоста, Бехрами (Пьяца, 46), Радованович, Ровелла (Зайц, 63), Бадель, Скамакка (Мелегони, 70), Пандев (Шомуродов, 63).