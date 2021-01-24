"Ювентус" дома победил "Болонью"

В Турине завершилась встреча 19 тура Серии А между "Ювентусом" и "Болоньей". Хозяева забили в каждом из таймов и смогли одержать победу со счетом 2:0. Результат позволил "старой синьоре" подняться на 4 место в турнирной таблице. В активе команды Андреа Пирло 36 очком в 18 матчах. Гости расположились на 13 строчке, набрав 20 баллов за 19 встреч.

"Ювентус" - "Болонья" 2:0 (1:0)

Голы: Артур, 15 - 1:0, Маккенни, 71 - 1:1

"Ювентус": Щенсны, Данило, Кьеллини, Бонуччи (де Лигт, 78), Куадрадо, Бентанкур, Маккенни (Демираль, 90+2), Кулусевски (Рэмзи, 78), Артур (Рабьо, 78), Бернардески (Мората, 69), Роналду.