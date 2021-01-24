"Ювентус" дома победил "Болонью"

Теги ювентусболонья

"Ювентус" дома победил "Болонью"В Турине завершилась встреча 19 тура Серии А между "Ювентусом" и "Болоньей". Хозяева забили в каждом из таймов и смогли одержать победу со счетом 2:0. Результат позволил "старой синьоре" подняться на 4 место в турнирной таблице. В активе команды Андреа Пирло 36 очком в 18 матчах. Гости расположились на 13 строчке, набрав 20 баллов за 19 встреч.

"Ювентус" - "Болонья" 2:0 (1:0)

Голы: Артур, 15 - 1:0, Маккенни, 71 - 1:1

"Ювентус": Щенсны, Данило, Кьеллини, Бонуччи (де Лигт, 78), Куадрадо, Бентанкур, Маккенни (Демираль, 90+2), Кулусевски (Рэмзи, 78), Артур (Рабьо, 78), Бернардески (Мората, 69), Роналду.

"Болонья": Скорупски, Ларангейра, Дейкс (Паласио, 75), Томиясу, де Сильвестри (Сумаоро, 46), Сориано, Схаутен, Орсолини (Ольсен, 76), Сванберг (Домингес, 64), Виньято (Сансоне, 46), Барроу.

Читайте также: "Ювентус" подписал швейцарского нападающего | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Интер" может обменять Эриксена на Джеко

"Интер" может обменять Эриксена на Джеко

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов