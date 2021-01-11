"Ювентус" дома победил "Сассуоло"
В Турине подошел к концу матч 17 тура итальянской Серии А. "Ювентус" принимал "Сассуоло" и добился победы со счетом 3:1.
Добытые три очка позволили подопечным Пирло подняться на 4 место в турнирной таблице. В активе "Ювентуса" 33 очка после 16 сыгранных матчей. Гости остались на 7 строчке, набрав 29 баллов в 17 играх.
"Ювентус" - "Сассуоло" 3:1 (0:0)
Голы: Данило, 51 - 1:0, Дефрель, 59 - 1:1, Рэмзи, 82 - 2:1, Роналду, 90+2 - 3:1
Удаление: Обианг, 45+2
"Ювентус": Сченсны, Демирал, Бонуччи, Данило, Фработта, Бентанкур (Рабьо, 46), Артур, Маккенни (Рэмзи, 19; Мората, 86), Кьеза (Бернардески, 86), Дибала (Кулусевски, 43), Роналду.
"Сассуоло": Консильи, Кирикеш (Айхан, 86), Мюльдюр (Оддей, 73), Кирьякопулос, Феррари, Обианг, Траоре, Локателли, Джуричич (Лопес, 46), Капуто (Толян, 46), Дефрель (Бога, 67).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17