"Ювентус" дома победил "Сассуоло"

В Турине подошел к концу матч 17 тура итальянской Серии А. "Ювентус" принимал "Сассуоло" и добился победы со счетом 3:1.



Добытые три очка позволили подопечным Пирло подняться на 4 место в турнирной таблице. В активе "Ювентуса" 33 очка после 16 сыгранных матчей. Гости остались на 7 строчке, набрав 29 баллов в 17 играх.

"Ювентус" - "Сассуоло" 3:1 (0:0)

Голы: Данило, 51 - 1:0, Дефрель, 59 - 1:1, Рэмзи, 82 - 2:1, Роналду, 90+2 - 3:1

Удаление: Обианг, 45+2

"Ювентус": Сченсны, Демирал, Бонуччи, Данило, Фработта, Бентанкур (Рабьо, 46), Артур, Маккенни (Рэмзи, 19; Мората, 86), Кьеза (Бернардески, 86), Дибала (Кулусевски, 43), Роналду.