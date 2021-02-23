"Ювентус" дома разгромил "Кротоне". У Роналду - дубль
В Турине завершился матч 23 тура итальянской Серии А. "Ювентус" принимал аутсайдера чемпионата "Кротоне" и добился уверенной победы со счетом 3:0. Дублем в первом тайме отметился нападающий Криштиану Роналду. Победа позволила "старой синьоре" подняться на третью строчку в турнирной таблице. У команды Пирло теперь 45 очков в 22 матчах. Гости остались на дне таблицы, набрав лишь 12 баллов за 23 игры.
"Ювентус" - "Кротоне" 3:0 (2:0)
Голы: Роналду, 38 - 1:0, Роналду, 45+1 - 2:0, Маккенни, 66 - 3:0
"Ювентус": Буффон, Демирал, де Лигт, Данило, Алекс Сандро (Фработта, 86), Рэмзи (Бернардески, 76), Бентанкур (Фаджоли, 70), Кулусевски (Мората, 76), Маккенни, Кьеза (Ди Пардо, 86), Роналду.
"Кротоне": Кордац, Педру Перейра, Магальян, Луперто (Марроне, 46), Реца (Рисполи, 67), Унас (Нванкво, 72), Молина (Дзанеллато, 71), Жуниор Мессиас, Вулич, Големич, Ди Кармине (Ривьер, 77).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17