"Ювентус" дома разгромил "Кротоне". У Роналду - дубль

В Турине завершился матч 23 тура итальянской Серии А. "Ювентус" принимал аутсайдера чемпионата "Кротоне" и добился уверенной победы со счетом 3:0. Дублем в первом тайме отметился нападающий Криштиану Роналду. Победа позволила "старой синьоре" подняться на третью строчку в турнирной таблице. У команды Пирло теперь 45 очков в 22 матчах. Гости остались на дне таблицы, набрав лишь 12 баллов за 23 игры.

"Ювентус" - "Кротоне" 3:0 (2:0)

Голы: Роналду, 38 - 1:0, Роналду, 45+1 - 2:0, Маккенни, 66 - 3:0

"Ювентус": Буффон, Демирал, де Лигт, Данило, Алекс Сандро (Фработта, 86), Рэмзи (Бернардески, 76), Бентанкур (Фаджоли, 70), Кулусевски (Мората, 76), Маккенни, Кьеза (Ди Пардо, 86), Роналду.