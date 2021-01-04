"Ювентус" дома разгромил "Удинезе". Роналду сделал дубль

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"Ювентус" дома разгромил "Удинезе". Роналду сделал дубль

Закончился последний матч 15 тура итальянской Серии А. В Турине "Ювентус" принимал "Удинезе". Встреча закончилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1.

Набрав очередные 3 очка, подопечные Пирло поднялись на на 5 строчку таблицы. В их активе 27 баллов после 14 игр. Гости расположились на 13 месте с 15 очками в копилке.

"Ювентус" - "Удинезе" 4:1 (1:0)

Голы: Роналду, 31 - 1:0, Кьеза, 49 - 2:0, Роналду, 70 - 3:0, Зегелар, 90 - 3:1, Дибала, 90+4 - 4:1

"Ювентус": Шченсны, Данило, Бонуччи (Кьеллини, 83), де Лигт, Алекс Сандро (Фработта, 83), Маккенни (Артур, 65), Рэмзи (Кулусевски, 74), Бентанкур, Кьеза (Бернардески, 74), Дибала, Роналду.

"Удинезе": Муссо, Ларсен, Бонифаци, Де Майо (Молина, 64), Зегелар, Перейра (Мандрагора, 74), де Пауль, Пуссетто (Форестьери, 46), Уолас (Макенго, 81), Самир, Лазанья (Несторовски, 74).

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Какой же Роналду крутой!Вытащил игру с сильнейшим середняком Серии А своими великолепными голасами!И это в то время , пока Лео делает всего лишь одну единственную голевую передачу в матче против безнадёжного аутсайдера Ла Лиги!Эх,Лео!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Пас на бревнодейонга!

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