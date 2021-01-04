"Ювентус" дома разгромил "Удинезе". Роналду сделал дубль
Закончился последний матч 15 тура итальянской Серии А. В Турине "Ювентус" принимал "Удинезе". Встреча закончилась уверенной победой хозяев со счетом 4:1.
Набрав очередные 3 очка, подопечные Пирло поднялись на на 5 строчку таблицы. В их активе 27 баллов после 14 игр. Гости расположились на 13 месте с 15 очками в копилке.
"Ювентус" - "Удинезе" 4:1 (1:0)
Голы: Роналду, 31 - 1:0, Кьеза, 49 - 2:0, Роналду, 70 - 3:0, Зегелар, 90 - 3:1, Дибала, 90+4 - 4:1
"Ювентус": Шченсны, Данило, Бонуччи (Кьеллини, 83), де Лигт, Алекс Сандро (Фработта, 83), Маккенни (Артур, 65), Рэмзи (Кулусевски, 74), Бентанкур, Кьеза (Бернардески, 74), Дибала, Роналду.
"Удинезе": Муссо, Ларсен, Бонифаци, Де Майо (Молина, 64), Зегелар, Перейра (Мандрагора, 74), де Пауль, Пуссетто (Форестьери, 46), Уолас (Макенго, 81), Самир, Лазанья (Несторовски, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17