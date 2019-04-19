"Ювентус" дополнил список трансферных целей тремя игроками

Туринский "Ювентус" продолжает планировать свою летнюю трансферную кампанию, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, новыми лицами в шорт-листе "старой синьоры" стали Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Самюэль Умтити ("Барселона") и Николо Дзаньоло ("Рома").

Ранее стало известно, что итальянский гранд намерен усилиться Костасом Маноласом ("Рома"), Федерико Кьезой ("Фиорентина"), Рубеном Диашем и Жоау Фелишем (оба - "Бенфика").

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