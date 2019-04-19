"Ювентус" дополнил список трансферных целей тремя игроками
Туринский "Ювентус" продолжает планировать свою летнюю трансферную кампанию, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, новыми лицами в шорт-листе "старой синьоры" стали Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Самюэль Умтити ("Барселона") и Николо Дзаньоло ("Рома").
Ранее стало известно, что итальянский гранд намерен усилиться Костасом Маноласом ("Рома"), Федерико Кьезой ("Фиорентина"), Рубеном Диашем и Жоау Фелишем (оба - "Бенфика").
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Лацио
|32
|52
|8
|Торино
|32
|50
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|32
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11