"Ювентус" достиг соглашения о переходе игрока "Монако"

Полузащитник "Монако" Фабиньо согласовал условия своего перехода в туринский "Ювентус", информирует испанская пресса.

Сообщается, что 23-летний хавбек, в услугах которого был заинтересован мадридский "Реал", решил принять предложение "старой сеньоры". Теперь чемпиону Италии придется согласовать сумму трансфера бразильца.

В текущем сезоне Фабиньо забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 8 матчах за "Монако".

Напомним, гендиректор "Ювентуса" высказался о возможном уходе Дибалы. | soccernews.ru