"Ювентус" достиг условного соглашения с Роналду о его переходе

Теги ювентусреал мадридкриштиану роналду

"Ювентус" достиг условного соглашения с Роналду о его переходеТуринский "Ювентус" достиг условного соглашения с форвардом мадридского "Реала" Криштиану Роналду о его переходе в свой стан.

Так, по сведениям FootMercato, португалец уже дал свое согласие на переезд в Италию с зарплатой в 30 миллионов евро за сезон и контрактом сроком на четыре года. Теперь чемпиону Италии предстоит согласовать сумму отступных за пятикратного обладателя "Золотого мяча" с королевским клубом.

Напомним, сумма отступных за Роналду может быть снижена. | soccernews.ru

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