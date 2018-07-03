"Ювентус" достиг условного соглашения с Роналду о его переходе

Туринский "Ювентус" достиг условного соглашения с форвардом мадридского "Реала" Криштиану Роналду о его переходе в свой стан.

Так, по сведениям FootMercato, португалец уже дал свое согласие на переезд в Италию с зарплатой в 30 миллионов евро за сезон и контрактом сроком на четыре года. Теперь чемпиону Италии предстоит согласовать сумму отступных за пятикратного обладателя "Золотого мяча" с королевским клубом.

Напомним, сумма отступных за Роналду может быть снижена. | soccernews.ru