"Ювентус" - "Дженоа" - 1:0 (обзор)

Теги ювентусдженоа

"Ювентус" - "Дженоа" - 1:0 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор матча итальянской Серии А между "Ювентусом" и "Дженоа".

Читайте также: Гол Косты принес "Ювентусу" победу над "Дженоа". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: итоги 30 тура

Турнир прогнозов: итоги 30 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Наполи 21 54
2 Ювентус 21 53
3 Лацио 20 43
4 Интер Милан 21 43
5 Рома 20 40
6 Сампдория 20 33
7 Милан 21 31
8 Аталанта 21 30
9 Удинезе 20 29
10 Торино 21 29
11 Фиорентина 21 28
12 Болонья 21 27
13 Кьево 21 22
14 Сассуоло 21 22
15 Дженоа 21 21
16 Кальяри 21 20
17 Кротоне 21 18
18 СПАЛ 21 16
19 Хеллас Верона 21 13
20 Беневенто 21 7
Полная таблица

топ-5 тегов