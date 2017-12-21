"Ювентус" - "Дженоа" - 2:0 (обзор)

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"Ювентус" - "Дженоа" - 2:0 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/8 финала кубка Италии, в котором туринский "Ювентус" взял верх над "Дженоа".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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