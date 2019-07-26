"Ювентус" едва не проиграл команде звёзд корейской лиги

Туринский "Ювентус" провёл товарищеский матч с командой звёзд южнокорейской К-Лиги.

"Старая синьора" в начале второго тайма уступала в два мяча, но всё же ушла от поражения.

Стоит отметить, что "бьянконери" играли без Криштиану Роналду и Пауло Дибалы.

Сборная звёзд К-Лиги - "Ювентус" - 3:3

Голы: Осмар, 7 - 1:0, Мураторе, 9 - 1:1, Чезинья, 44 - 2:1, Таггарт, 50 - 3:1, Матюиди, 77 - 3:2, Перейра, 81 - 3:3.

"Ювентус": Щесны (Пинсильо, 39; Буффон, 59), Канселу (Ди Пардо, 86), де Лигт, Ругани (Бонуччи, 59), Беруатто (Кокколо, 65), Мураторе (Перейра, 72), Пьянич (Рабьо, 60), Джан (Матюиди, 59), Бернардески, Игуаин (Мавидиди, 70), Манджукич.

Не пропустите: "Ювентус" представил новую гостевую форму. | http://soccernews.ru