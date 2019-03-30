"Ювентус" - "Эмполи" - 1:0 (видеообзор матча Серии А)

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"Ювентус" - "Эмполи" - 1:0 (видеообзор матча Серии А)

Представляем вашему вниманию видеообзор матча итальянской Серии А между "Ювентусом" и "Эмполи".

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 29 78
2 Наполи Наполи 28 60
3 Интер Милан Интер Милан 28 53
4 Милан Милан 28 51
5 Рома Рома 28 47
6 Лацио Лацио 27 45
7 Аталанта Аталанта 28 45
8 Торино Торино 28 44
9 Сампдория Сампдория 28 42
10 Фиорентина Фиорентина 28 37
11 Парма Парма 28 33
12 Дженоа Дженоа 29 33
13 Кальяри Кальяри 29 33
14 Сассуоло Сассуоло 28 32
15 Удинезе Удинезе 28 28
16 СПАЛ СПАЛ 28 26
17 Эмполи Эмполи 29 25
18 Болонья Болонья 28 24
19 Фрозиноне Фрозиноне 28 17
20 Кьево Кьево 29 11
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