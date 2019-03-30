"Ювентус" - "Эмполи": видеотрансляция битвы лидера и аутсайдера Серии А

В рамках 29-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" примет "Эмполи".

"Старая синьора" лишилась своей главной звезды Криштиану Роналду, который на неопределённый срок угодил в лазарет. И это уникальная возможность для тосканцев добыть важнейшие очки, которые могут помочь команде сохранить прописку в элитном дивизионе.

Матч пройдёт в субботу, 30 марта, на стадионе "Альянц Стэдиум". Начало - в 20:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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