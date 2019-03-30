"Ювентус" - "Эмполи": видеотрансляция битвы лидера и аутсайдера Серии А

Теги ювентусэмполи

"Ювентус" - "Эмполи": видеотрансляция битвы лидера и аутсайдера Серии А

В рамках 29-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" примет "Эмполи".

"Старая синьора" лишилась своей главной звезды Криштиану Роналду, который на неопределённый срок угодил в лазарет. И это уникальная возможность для тосканцев добыть важнейшие очки, которые могут помочь команде сохранить прописку в элитном дивизионе.

Матч пройдёт в субботу, 30 марта, на стадионе "Альянц Стэдиум". Начало - в 20:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.   

Не пропустите: Футбол XXI века: "Бавария" (2015-2019). | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" готов сделать Облака вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков команды

"Атлетико" готов сделать Облака вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков команды

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 28 75
2 Наполи Наполи 28 60
3 Интер Милан Интер Милан 28 53
4 Милан Милан 28 51
5 Рома Рома 28 47
6 Лацио Лацио 27 45
7 Аталанта Аталанта 28 45
8 Торино Торино 28 44
9 Сампдория Сампдория 28 42
10 Фиорентина Фиорентина 28 37
11 Парма Парма 28 33
12 Дженоа Дженоа 28 33
13 Кальяри Кальяри 29 33
14 Сассуоло Сассуоло 28 32
15 СПАЛ СПАЛ 28 26
16 Удинезе Удинезе 27 25
17 Эмполи Эмполи 28 25
18 Болонья Болонья 28 24
19 Фрозиноне Фрозиноне 28 17
20 Кьево Кьево 29 11
Полная таблица

топ-5 тегов