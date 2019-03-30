"Ювентус" - "Эмполи": видеотрансляция битвы лидера и аутсайдера Серии А
В рамках 29-го тура итальянской Серии А туринский "Ювентус" примет "Эмполи".
"Старая синьора" лишилась своей главной звезды Криштиану Роналду, который на неопределённый срок угодил в лазарет. И это уникальная возможность для тосканцев добыть важнейшие очки, которые могут помочь команде сохранить прописку в элитном дивизионе.
Матч пройдёт в субботу, 30 марта, на стадионе "Альянц Стэдиум". Начало - в 20:00 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|28
|75
|2
|Наполи
|28
|60
|3
|Интер Милан
|28
|53
|4
|Милан
|28
|51
|5
|Рома
|28
|47
|6
|Лацио
|27
|45
|7
|Аталанта
|28
|45
|8
|Торино
|28
|44
|9
|Сампдория
|28
|42
|10
|Фиорентина
|28
|37
|11
|Парма
|28
|33
|12
|Дженоа
|28
|33
|13
|Кальяри
|29
|33
|14
|Сассуоло
|28
|32
|15
|СПАЛ
|28
|26
|16
|Удинезе
|27
|25
|17
|Эмполи
|28
|25
|18
|Болонья
|28
|24
|19
|Фрозиноне
|28
|17
|20
|Кьево
|29
|11