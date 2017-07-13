"Ювентус" эпично презентовал Дугласа Косту

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"Ювентус" эпично презентовал Дугласа Косту

Туринский "Ювентус" на своём ютуб-канале опубликовал презентацию бразильского полузащитника Дугласа Косты.

Напомним, что 26-летний футболист перебрался в стан "бьянконери" на правах аренды с правом последующего выкупа за 46 миллионов евро.

Видео: Презентация Дугласа Косты в качестве игрока "Ювентуса"

Не пропустите: Румменигге: "Ювентус" выполнил все финансовые требования по переходу Дугласа Косты". | http://soccernews.ru

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