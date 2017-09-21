"Ювентус" - "Фиорентина" - 1:0, "Милан" - СПАЛ - 2:0 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей 5-го тура итальянской Серии А, в которых туринский "Ювентус" обыграл "Фиорентину", а "Милан" - СПАЛ из Феррары.



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