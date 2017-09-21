"Ювентус" - "Фиорентина" - 1:0, "Милан" - СПАЛ - 2:0 (обзоры)

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"Ювентус" - "Фиорентина" - 1:0, "Милан" - СПАЛ - 2:0 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 5-го тура итальянской Серии А, в которых туринский "Ювентус" обыграл "Фиорентину", а "Милан" - СПАЛ из Феррары.


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Команда М О
1 Наполи 5 15
2 Ювентус 5 15
3 Интер Милан 5 13
4 Милан 5 12
5 Торино 5 11
6 Лацио 5 10
7 Рома 4 9
8 Сампдория 4 8
9 Аталанта 5 7
10 Фиорентина 5 6
11 Кальяри 5 6
12 Кьево 5 5
13 Болонья 5 5
14 Сассуоло 5 4
15 СПАЛ 5 4
16 Удинезе 5 3
17 Дженоа 5 2
18 Хеллас Верона 5 2
19 Кротоне 5 1
20 Беневенто 5 0
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