"Ювентус" – "Фиорентина" - 2:1, "Интер" – "Рома" - 1:1 (видеообзоры матчей)

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"Ювентус" – "Фиорентина" - 2:1, "Интер" – "Рома" - 1:1 (видеообзоры матчей)

Вашему вниманию представляются видеообзоры двух матчей 33-го тура итальянской Серии А.

"Ювентус" – "Фиорентина" - 2:1 

"Интер" – "Рома" - 1:1 

Не пропустите: "Ювентус" одолел "Фиорентину" и в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 33 87
2 Наполи Наполи 32 67
3 Интер Милан Интер Милан 33 61
4 Милан Милан 33 56
5 Рома Рома 33 55
6 Аталанта Аталанта 32 53
7 Торино Торино 33 53
8 Лацио Лацио 33 52
9 Сампдория Сампдория 33 48
10 Фиорентина Фиорентина 33 40
11 Кальяри Кальяри 33 40
12 Сассуоло Сассуоло 33 38
13 СПАЛ СПАЛ 33 38
14 Парма Парма 33 36
15 Болонья Болонья 33 34
16 Дженоа Дженоа 33 34
17 Удинезе Удинезе 33 33
18 Эмполи Эмполи 33 29
19 Фрозиноне Фрозиноне 33 23
20 Кьево Кьево 33 14
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