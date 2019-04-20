"Ювентус" - "Фиорентина": видеотрансляция матча 33-го тура Серии А

Теги фиорентинаювентус

"Ювентус" - "Фиорентина": видеотрансляция матча 33-го тура Серии А

Сегодня, 20 апреля, в рамках 33-го тура чемпионата Италии состоится матч "Ювентус" - "Фиорентина".

"Ювентус" располагается на 1 месте в турнирной таблице Серии А, обгоняя своего ближайшего преследователя на 16 баллов. "Фиорентина", имея в активе 40 баллов, занимает 10 место в чемпионате.

В случае победы туринской команды или ничьей, "Ювентус" досрочно станет чемпионом Италии. 

Матч состоится на стадионе "Альянц" и начнется - в 19: 00 (мск).

Прямую видеотрансляцию встречи смотрите на нашем сайте.

Не пропустите: "Ювентус" хочет купить у "Реала" Иско за 85 миллионов евро | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Зидан попросил "Реал" перехватить у "Барселоне" де Лигта

Зидан попросил "Реал" перехватить у "Барселоне" де Лигта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 32 84
2 Наполи Наполи 32 67
3 Интер Милан Интер Милан 32 60
4 Милан Милан 32 55
5 Рома Рома 32 54
6 Аталанта Аталанта 32 53
7 Лацио Лацио 32 52
8 Торино Торино 32 50
9 Сампдория Сампдория 32 48
10 Фиорентина Фиорентина 32 40
11 Сассуоло Сассуоло 32 37
12 Кальяри Кальяри 32 37
13 СПАЛ СПАЛ 32 35
14 Парма Парма 32 35
15 Дженоа Дженоа 32 34
16 Удинезе Удинезе 32 32
17 Болонья Болонья 32 31
18 Эмполи Эмполи 32 29
19 Фрозиноне Фрозиноне 32 23
20 Кьево Кьево 32 11
Полная таблица

топ-5 тегов