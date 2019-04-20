"Ювентус" - "Фиорентина": видеотрансляция матча 33-го тура Серии А
Сегодня, 20 апреля, в рамках 33-го тура чемпионата Италии состоится матч "Ювентус" - "Фиорентина".
"Ювентус" располагается на 1 месте в турнирной таблице Серии А, обгоняя своего ближайшего преследователя на 16 баллов. "Фиорентина", имея в активе 40 баллов, занимает 10 место в чемпионате.
В случае победы туринской команды или ничьей, "Ювентус" досрочно станет чемпионом Италии.
Матч состоится на стадионе "Альянц" и начнется - в 19: 00 (мск).
Прямую видеотрансляцию встречи смотрите на нашем сайте.
Не пропустите: "Ювентус" хочет купить у "Реала" Иско за 85 миллионов евро | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих вратарей в категории U-24
-
"Интер" создал красивый ролик к 500-летию со дня смерти да Винчи
-
"Реал" может заключить с adidas самый выгодный контракт среди всех клиентов компании
-
Невероятная история ФК "Пирамидс", потрясшая Египет
-
"Манчестер Сити" готов заплатить 120 млн евро за 19-летнего Фелиша
Лента новостей
-
"Интер" - "Рома": видеотрансляция битвы за место в Лиге чемпионов
-
Вадим Евсеев: "Мяч не шел в ворота. Это футбол"
-
Зинченко и Сон - в старте на матч "Манчестр Сити" - "Тоттенхэм"
-
1
Цикл "Игроки, за которыми будущее"! ТОП-5 самых дорогих вратарей в категории U-24
-
Бускетс заявил, что его привлекает вариант с продолжением карьеры в MLS
-
Тульский "Арсенал" на выезде обыграл "Уфу" в рамках 24-го тура РПЛ
-
"Интер" создал красивый ролик к 500-летию со дня смерти да Винчи
-
Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Ростова" на матч 24-го тура РПЛ
-
1
Вальверде: "Нужно сосредоточится на чемпионате Испании и выиграть его"
-
"Ювентус" - "Фиорентина": видеотрансляция матча 33-го тура Серии А
-
Фабрегас дерзко ответил экс-игроку "Челси" Робертсу
-
"Манчестер Юнайтед" готов расстаться с Лукаку
-
Фалькао не исключает, что покинет "Монако" этим летом
-
Коутиньо: "Было бы отлично, если бы это удалось сыграть с Неймаром за один клуб"
-
Конте прокомментировал жест Моуринью в сторону болельщиков "Ювентуса"
-
Чалов: "После поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться"
-
1
"Реал" может заключить с adidas самый выгодный контракт среди всех клиентов компании
-
Зобнин рассказал, по каким критериям оценивает свою игру в матче
-
"Ювентус" хочет купить у "Реала" Иско за 85 миллионов евро
-
Спаллетти: "Сейчас мы сокращаем отставание от таких команд, как "Наполи" и "Рома"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|32
|84
|2
|Наполи
|32
|67
|3
|Интер Милан
|32
|60
|4
|Милан
|32
|55
|5
|Рома
|32
|54
|6
|Аталанта
|32
|53
|7
|Лацио
|32
|52
|8
|Торино
|32
|50
|9
|Сампдория
|32
|48
|10
|Фиорентина
|32
|40
|11
|Сассуоло
|32
|37
|12
|Кальяри
|32
|37
|13
|СПАЛ
|32
|35
|14
|Парма
|32
|35
|15
|Дженоа
|32
|34
|16
|Удинезе
|32
|32
|17
|Болонья
|32
|31
|18
|Эмполи
|32
|29
|19
|Фрозиноне
|32
|23
|20
|Кьево
|32
|11