"Ювентус" - "Фиорентина": видеотрансляция матча 33-го тура Серии А

Сегодня, 20 апреля, в рамках 33-го тура чемпионата Италии состоится матч "Ювентус" - "Фиорентина".

"Ювентус" располагается на 1 месте в турнирной таблице Серии А, обгоняя своего ближайшего преследователя на 16 баллов. "Фиорентина", имея в активе 40 баллов, занимает 10 место в чемпионате.

В случае победы туринской команды или ничьей, "Ювентус" досрочно станет чемпионом Италии.

Матч состоится на стадионе "Альянц" и начнется - в 19: 00 (мск).

Прямую видеотрансляцию встречи смотрите на нашем сайте.

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