"Ювентус" форсирует трансфер Рэмзи

Туринский "Ювентус" форсирует трансфер полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмзи, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, "старая синьора" хочет заполучить 28-летнего валлийца уже в зимнее трансферное окно и готова заплатить за него 10 миллионов евро.

Лондонский клуб, в свою очередь, желает выручить от продажи звёздного хавбека не менее 20 миллионов.

Напомним, что контракт Рэмзи с "Арсеналом" истекает по окончании текущего сезона. По некоторым данным, футболист уже заключил предварительное соглашение с "Ювентусом" сроком на 5 лет и с зарплатой 10 миллионов евро в год.

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