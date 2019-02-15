"Ювентус" - "Фрозиноне": видеотрансляция матча Серии А начнется в 22:30 мск

15 февраля в Турине состоится матч 24-го тура чемпионата Италии сыграют "Ювентус" и "Фрозиноне". Встреча состоится на стадионе "Альянц".

Смотрите на Soccernews.ru видеотрансляцию матча "Ювентус" - "Фрозиноне".

Начало встречи в 22:30 мск.

Безговорочным фаворитом матча по версии букмекеров является туринский клуб. На победу "Ювентуса" предлагается коэффициент 1,12. Ничья оценивается коэффициентом 9,50. На успех гостей можно поставить с коэффициентом 19,00.

После 23 туров "Ювентус" лидирует в турнирной таблице Серии А, набрав 63 очка. "Фрозиноне" занимает 19-ю позицию, имея в активе 16 очков.

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